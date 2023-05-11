В США готовы поставить Киеву "Железный купол": почему Украине нужны десятки таких систем

По словам военного эксперта, противник изменил тактику. Украинские города от вражеских обстрелов может защитить израильская система ПРО.

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США могут предоставить Украине одну батарею системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол". Об этом заявил глава Командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США (USASMDC) генерал-лейтенант Дэниел Карблер, выступая перед сенаторами 10 мая.

По его словам, в распоряжении сухопутных сил есть две батареи. На одну из них сейчас монтируется новое оборудование, но другая готова "для развертывания в случае поступления запроса".

Военный эксперт Сергей Грабовский утверждает, что Украина нуждается в десятках и десятках таких систем. Он отметил, что противник сейчас применяет против наших населенных пунктов немного другие системы вооружения, которые может сбивать "Железный купол". Это системы залпового огня и неуправляемые боеприпасы, от которых в последнее время страдают украинские города.

"Железный купол" – это специально созданная в Израиле система, предназначенная для борьбы с артиллерийскими снарядами или ракетами, которые запускаются с расстояния 4-70 км. Наши населенные пункты как стационарные объекты нуждаются в такой защите", – сказал военный эксперт.

По его мнению, использование барражирующих боеприпасов представляет большую опасность для таких городов как Харьков, Херсон и приграничные с Россией и Беларусью города, такие как Ковель и Сарны.

"Украина – это не Израиль, и нам нужны десятки и десятки таких систем, потому что, к сожалению мы не можем исключить вероятность нанесения террористических ударов по нашим другим населенным пунктам, которые граничат с Российской Федерацией и, собственно, с Беларусью", – сказал Грабовский.

Напомним, в 2021 году Фокус рассказывал, как работает и сколько стоит знаменитая система ПРО "Железный купол", которая отбивает атаки любых ракетных систем от самодельных небольших снарядов до серьезных тактических ракет системы "земля-земля".

В феврале 2022 года СМИ сообщали, что Израиль отказался продавать Украине систему "Железный купол", стремясь любой ценой избежать участия Израиля в российско-украинском конфликте.