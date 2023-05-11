У США готові поставити Києву "Залізний купол": чому Україні потрібні десятки таких систем

За словами військового експерта, супротивник змінив тактику. Українські міста від ворожого обстрілу може захистити ізраїльська система ПРО.

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США можуть надати Україні одну батарею системи протиракетної оборони (ПРО) "Залізний купол". Про це заявив голова Командування космічної та протиракетної оборони сухопутних військ США (USASMDC) генерал-лейтенант Деніел Карблер, виступаючи перед сенаторами 10 травня.

За його словами, у розпорядженні сухопутних сил є дві батареї. На одну з них зараз монтується нове обладнання, але інша готова для розгортання у разі надходження запиту.

Військовий експерт Сергій Грабовський стверджує, що Україна потребує десятків і десятків таких систем. Він зазначив, що противник зараз застосовує проти наших населених пунктів дещо інші системи озброєння, які може збивати "Залізний купол". Це системи залпового вогню та некеровані боєприпаси, від яких останнім часом страждають українські міста.

"Залізний купол" – це спеціально створена в Ізраїлі система, призначена для боротьби з артилерійськими снарядами або ракетами, що запускаються з відстані 4-70 км. Наші населені пункти як стаціонарні об'єкти потребують такого захисту", – сказав військовий експерт.

На його думку, використання барражуючих боєприпасів становить велику небезпеку для таких міст як Харків, Херсон та прикордонні з Росією та Білоруссю міста, такі як Ковель та Сарни.

"Україна – це не Ізраїль, і нам потрібні десятки та десятки таких систем, тому що, на жаль, ми не можемо виключити ймовірність завдання терористичних ударів по наших інших населених пунктах, які межують з Російською Федерацією та, власне, з Білоруссю", – сказав Грабовський.

Нагадаємо, у 2021 році Фокус розповідав, як працює і скільки коштує знаменита система ПРО "Залізний купол", яка відбиває атаки будь-яких ракетних систем від невеликих саморобних снарядів до серйозних тактичних ракет системи "земля-земля".

У лютому 2022 року ЗМІ повідомляли, що Ізраїль відмовився продавати Україні систему "Залізний купол", прагнучи за всяку ціну уникнути участі Ізраїлю в російсько-українському конфлікті.