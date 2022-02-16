Ізраїль відмовився продавати Україні систему "Залізний купол", — ЗМІ (фото)

Щоб не псувати відносини з Росією, Єрусалим переконав США, що Україні передавати систему ПРО не варто.

Намагаючись за всяку ціну уникнути участі Ізраїлю в російсько-українському конфлікті, Ізраїль відмовив Києву в покупці системи протиракетної оборони "Залізний купол". Про це повідомляє англомовне ізраїльське видання Ynet News.

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Уряд Ізраїлю, як пишуть журналісти, має демонструвати "чутливу та відповідальну" поведінку, враховуючи наявність Росії в Сирії. Фактичні країни отримали спільний кордон там.

Україна зацікавилася покупкою "Залізного купола" після весняного загострення з ХАМАСом у травні 2021 року. Заявляється, що Київ почав тиснути на США, щоб вони полегшили угоду. Українські чиновники офіційно зверталися до Вашингтона з проханням про розміщення на території країни ПРО "Залізний купол" і Patriot, перш ніж російське вторгнення стане реальною можливістю.

Вказується, що адміністрація Байдена та члени Конгресу обох партій були схильні до більш жорсткої позиції проти РФ. Пропонувалося включити до законопроєкту про оборону на 2022 рік поправку з передачею систем ППО та ПРО Україні, включаючи "Залізний купол".

Фото: The Times of Israel

У вересні 2021 року повідомлялося, що США закупили дві системи "Залізного купола", які все ще не інтегрували в систему протиракетної оборони США. Поправка до оборонного закону дозволила б передати Україні цю ПРО, але під час неофіційних переговорів Сполучених Штатів із Ізраїлем було зазначено, що Єрусалим не може піти на такий крок через відносини з Москвою.

Потім Україна звернулася безпосередньо до уряду Беннета. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю телеканалу Kan Public Broadcasting на початку цього місяця про бажання придбати оборонну систему, а також про їхнє прохання від США отримати батарею ракет Patriot. Проте, як резюмують автори, Вашингтон почув аргументи Ізраїлю та питання про можливу передачу "Залізного бані" було знято.

Нагадаємо, речниця литовського парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен під час візиту до Ізраїлю була запевнена в тому, що заборони країнам Балтії на постачання ізраїльського озброєння в Україну немає. Хоча раніше в ЗМІ заявляли про превентивні заходи щодо заборони передачі озброєнь, щоб не псувати відносини з РФ.

У червні 2021 року повідомлялося, що Маріуполь хоче купити ізраїльський "Залізний купол", щоб у місті запрацював аеропорт.