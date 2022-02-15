Ізраїль заперечує заборону постачання свого озброєння країнами Балтії в Україну

Спікерка литовського парламенту заявила, що ізраїльські парламентарії та спікер Кнесету запевнили її, що заборони немає. Раніше у ЗМІ повідомляли про попереджувальну заборону постачання зброї, щоб не псувати відносини з Москвою.

Спікерка парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що під час її візиту до Ізраїлю місцеві політики спростували повідомлення про заборону постачання зброї Україні. Про це повідомляє LRT.

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"Мене запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності і що Ізраїль не висунув Балтійським країнам жодних вимог щодо зброї", — заявила Чміліте-Нільсен.

Вона додала, що в ході візиту зустрічалася зі спікером Кнесету та депутатами, головою комітету із закордонних справ та оборони і всі вони спростували інформацію, поширену у ЗМІ. Також спікерка литовського парламенту заявила, що прямо питання про передачу ізраїльської зброї в Україну вона не ставила: Литва, Латвія та Естонія вільні самі вирішувати відповідно до сприйняття загроз для України.

Видання Breaking Defense заявляло, що ще у грудні Ізраїль на попередження надіслав повідомлення до країн Балтії із забороною про постачання зброї ізраїльського виробництва Україні. Таке рішення пояснювалося небажанням погіршенням відносин із Росією.

У виданні вказували, що Україна хотіла б отримати ізраїльський протитанковий ракетний комплекс Spike. А інформацію про будь-які постачання зброї Україні підтвердило джерело в ізраїльському уряді.

В Ізраїлі діє подібна до США система з передачі зброї третім країнам. Якщо в Литві придбати ізраїльську зброю, то передавати чи продавати комусь вони її можуть лише зі схвалення Ізраїлю.

Нагадаємо, Канада виділила 6,1 млн доларів на постачання летальної зброї Україні: кулемети, карабіни та пістолети.