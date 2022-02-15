Израиль отрицает запрет поставок своего вооружения странами Балтии в Украину

Спикер литовского парламента заявила, что израильские парламентарии и спикер Кнессета уверили ее, что запрета нет. Ранее в СМИ сообщали об упреждающем запрете поставок оружия, чтобы не портить отношения с Москвой.

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что во время ее визита в Израиль, местные политики опровергли сообщения о запрете поставок оружия Украине. Об этом сообщает LRT.

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"Меня заверили, что эта информация не соответствует действительности и что Израиль не предъявлял Балтийским странам никаких требований в отношении оружия", — заявила Чмилите-Нильсен.

Она добавила, что в ходе визита встречалась со спикером Кнессета и депутатами, главой комитета по иностранным делам и обороне и все они опровергли информацию, распространенную в СМИ. Также спикер литовского парламента заявила, что прямо вопрос о передаче израильского оружия в Украину она не ставила: Литва, Латвия и Эстония вольны сами решать, в соответствии с восприятием угроз для Украины.

Издание Breaking Defense заявляло, что еще в декабре Израиль на упреждение отправил сообщение в страны Балтии с запретом о поставках оружия израильского производства Украине. Такое решение объяснялось нежеланием ухудшением отношений с Россией.

В издании указывали, что Украина хотела бы заполучить израильский противотанковый ракетный комплекс Spike. А информацию о любых поставках оружия Украине подтвердил изданию источник в израильском правительстве.

В Израиле действует схожая с США система по передаче оружия третьим странам. Если в Литве купили израильское оружие, то передавать или продавать кому-либо они его могут только с одобрения Израиля.

Напомним, Канада выделила 6,1 млн долларов на поставки летального оружия Украине: пулеметы, карабины и пистолеты.