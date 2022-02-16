Израиль отказался продавать Украине систему "Железный купол", - СМИ (фото)

Чтобы не портить отношения с Россией, Иерусалим убедил США в том, что Украине передавать систему ПРО не стоит.

Стремясь любой ценой избежать участия Израиля в российско-украинском конфликте, Израиль отказал Киеву в покупке системы противоракетной обороны "Железный купол". Об этом сообщает англоязычное израильское издание Ynet News.

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Правительство Израиля, как пишут журналисты, должно демонстрировать "чуткое и ответственное" поведение, учитывая наличие России в Сирии. Фактические страны получили общую границу там.

Украина заинтересовалась покупкой "Железного купола" после весеннего обострения с ХАМАСом в мае 2021 года. Заявляется, что Киев начал давить на США, чтобы они облегчили сделку. Украинские чиновники официально обращались в Вашингтон с просьбой о размещении на территории страны ПРО "Железный купол" и Patriot прежде чем российское вторжение станет реальной возможностью.

Указывается, что администрация Байдена и члены Конгресса обеих партий были склонны к более жесткой позиции против РФ. Предлагалось включить в законопроект об обороне на 2022 год поправку с передачей систем ПВО и ПРО Украине, включая "Железный купол".

Фото: The Times of Israel

В сентябре 2021 года сообщалось, что США закупили две системы "Железного купола", которые все еще не интегрировали в систему противоракетной обороны США. Поправка к оборонному закону позволила бы передать Украине эту ПРО, но во время неофициальных переговоров Соединенных Штатов с Израилем было указано, что Иерусалим не может пойти на такой шаг из-за отношений с Москвой.

Затем Украина напрямую обратилась к правительству Беннета. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу Kan Public Broadcasting в начале этого месяца о желании приобрести оборонительную систему, а также об их просьбе от США получить батарею ракет Patriot. Однако, как резюмируют авторы, Вашингтон услышал аргументы Израиля и вопрос о возможной передаче "Железного купола" был снят.

Напомним, спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен во время визита в Израиль была заверена в том, что запрета странам Балтии на поставку израильского вооружения в Украину нет. Хотя ранее в СМИ заявляли о превентивных мерах по запрету передачи вооружений, чтобы не портить отношения с РФ.

В июне 2021 года сообщалось, что Мариуполь хочет закупить израильский "Железный купол", чтобы в городе заработал аэропорт.