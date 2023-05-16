"Восьмая попытка клана Путина": у Зеленского назвали ночную атаку РФ неудачным посылом для КНР

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, за кадром очередного обстрела Киева был издевательский смех, однако враг не смог донести посыл о том, что Украине не стоит передавать авиацию и дальнобойные ракеты.

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Ночная атака на Украину и ее столицу свидетельствует о том, что российские оккупанты таким образом "поприветствовали" спецпредставителя Пекина, который планирует посетить с миротворческой миссией Украину и другие страны Европы. Об этом 16 мая написал в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Баллистика + крылатые + дроны. Восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев…", — пишет Подоляк.

По его словам, такими действиями враг все равно не смог донести посыл о том, что Украине не стоит передавать военную авиацию и дальнобойные ракеты.

"И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, Украине не нужна авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", — написал Подоляк.

Ракетная атака на Киев в ночь на 16 мая

Напомним, что в ночь на 16 мая Россия совершила массированную ракетную атаку с акцентом на Киев. Российские оккупанты направили на столицу Украины ракеты разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

По данным Киевской ГВА, падение обломков было зафиксировано в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы.

Ранее, 8 мая, оккупанты совершили одну из самых массированных атак на столицу Украины. По официальной информации пресс-службы Воздушных сил ВСУ, в ночь на 8 мая над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 35 иранских дронов Shahed-136/131.