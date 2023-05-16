"Восьма спроба клану Путіна": у Зеленського назвали нічну атаку РФ невдалим посилом для КНР

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, за кадром чергового обстрілу Києва був знущальний сміх, проте ворог не зміг донести посил про те, що Україні не варто передавати авіацію та далекобійні ракети.

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Нічна атака на Україну та її столицю свідчить про те, що російські окупанти в такий спосіб "привітали" спецпредставника Пекіна, який планує відвідати з миротворчою місією Україну й інші країни Європи. Про це 16 травня написав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Балістика + крилаті + дрони. Восьма травнева спроба "клану Путіна" масштабно атакувати Київ…" — пише Подоляк.

За його словами, такими діями ворог все одно не зміг донести посил про те, що Україні не варто передавати військову авіацію та далекобійні ракети.

"І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… І трохи згодом: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", — написав Подоляк.

Ракетна атака на Київ у ніч на 16 травня

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня Росія здійснила масовану ракетну атаку з акцентом на Київ. Російські окупанти спрямували на столицю України ракети різних типів повітряного, морського та наземного базування.

За даними Київської МВА, падіння уламків було зафіксовано в Оболонському, Шевченківському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

Раніше, 8 травня, окупанти здійснили одну з наймасованіших атак на столицю України. За офіційною інформацією пресслужби Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 8 травня над Києвом сили протиповітряної оборони знищили 35 іранських дронів Shahed-136/131.