Первым делом — ставка: Зеленский после прибытия в Киев заслушал отчеты о ситуации на фронте

По информации пресс-службы президента Украины, глава государства провел ставку Верховного главнокомандующего, где были рассмотрены оперативная обстановка и данные украинской разведки.

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Президент Владимир Зеленский, сразу после возвращения в Украину после своих зарубежных визитов, заслушал отчеты руководителей стратегических группировок войск о ходе боевых действий на их участках фронта. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает официальная пресс-служба Зеленского.

"Первое дело после возвращения в Киев – Ставка. Заслушал руководителей ОСУВ о ходе боевых действий на их участках фронта", — указано в сообщении от лица украинского лидера.

Также Зеленский отмечает, что во время ставки Верховного главнокомандующего, были рассмотрены оперативная обстановка и данные украинской разведки.

"Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности вновь бригад", — указано в сообщении пресс-службы.

Зарубежные визиты Владимира Зеленского

Напомним, в течение нескольких последних дней президент Украины совершил официальные визиты в Германию, Великобританию, Францию и Италию, где встретился с высокопоставленными лицами и заручился поддержкой правительств стран Европы.

В частности, 13 мая Зеленский побывал в Ватикане, где провел встречу с папой Римским Франциском. Тем же днем президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и с главой итальянского правительства Джорджией Мелони.

14 мая лидер Украины провел пресс-конференцию с канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которой было объявлено обсуждение создания "коалиции истребителей". В тот же день президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, где лидеры стран обсудили множество важных тем касаемо будущего Украины.

15 мая Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком в его загородной резиденции.