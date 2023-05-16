С опережением графика: СМИ выяснили, сколько РФ тратит на армию и оборону

Только за первые два месяца текущего года РФ потратила 40% бюджетных средств из 4,98 триллиона рублей, выделенных на оборонный сектор в 2023 году.

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Российская Федерация за первые два месяца 2023 года потратила почти 26 млрд долларов. Эта сумма оказалась на 282% большей чем та, которая была потрачена за тот же период год назад. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"За первые два месяца 2022 года на национальную оборону было потрачено 525,4 миллиарда рублей (свыше 6,5 млрд долларов) бюджетных средств", — отмечают журналисты.

Такие данные приводит Федеральное казначейство по бюджету. При этом. При этом Министерство финансов перестало публиковать отдельные ежемесячные данные по исполнению бюджета в мае прошлого года, но теперь добавило на портал данные за 2022 и начало 2023 года.

Согласно этим данным Россия запланировала в 2023 году потратить на оборонку 4,98 триллиона рублей. Однако за два первых месяца текущего года было потрачено свыше 40% от запланированных годовых средств на оборонный сектор.

Также сообщалось, что в прошлом году РФ потратила на оборону 5,51 триллиона рублей, или 17,1% от общих расходов, по сравнению с 3,57 триллиона рублей, или 14,4%, в 2021 году.

При этом дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 триллиона рублей по сравнению с профицитом в 1,2 триллиона рублей в 2022 году.

"Москва тратит много, а доходы от продажи энергоносителей падают", — отметили обозреватели.

В заключение авторы публикации подчеркнули, что за первые два месяца текущего года расходы РФ на национальную обороны составили 36,2% от общих расходов бюджета, что почти вдвое превышает расходы на социальную политику и почти в четыре раза больше, чем расходы на экономику.

Напомним, по оценкам экспертов ночной ракетный удар по территории Украины обошелся российской стороне в 119 млн долларов. По данным издания "Экономическая правда", запуск только шести ракет "Калибр" стоит оккупантам около 60 млн долларов.