Ночной обстрел Киева "Кинжалами" и крылатыми ракетами обошелся РФ в $120 млн, — СМИ

По подсчетам журналистов, аэробаллистическая ракета Х-47 может стоить от $10 млн, а общая стоимость шести пусков "Кинжалов" в направлении Киева составляет около $60 млн.

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В ночь на 16 мая российские войска провели очередную массированную атаку на Украину. По оценкам экспертов, на выполнение данной атаки было потрачено не менее 119,08 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют расчеты издания "Экономическая правда" согласно сводке Командования воздушных сил.

Этой ночью захватчики выпустили по территории Украины:

6 ракет аэробалистиных ракет "Кинжал";

9 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);

6 ударных БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

По данным Forbes, ракета "Калибр" имеет стоимость около 6,5 млн долларов, что означает, что общая стоимость выпущенных ракет во время ночной атаки составляет примерно 58,5 млн долларов.

Аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал" может иметь стоимость от 10 млн долларов, следовательно, общая стоимость для 6 пусков составляет около 60 млн долларов.

Иранские ударные дроны Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, имеют стоимость, варьирующуюся от 20 тыс до 50 тысяч долларов за единицу. Следовательно, в среднем 6 таких беспилотных аппаратов обойдутся примерно в 280 000 долларов.

Российский беспилотник "Орлан-10" стоит, по оценке Генштаба, 100 тыс долларов. Данных по цене беспилотника SuperCam в открытых источниках нет, поэтому допустим, что она близка к цене БПЛА "Орлан-10". Следовательно, 3 дрона стоили 300 тыс долларов.

Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине в ночь на 16 мая, стоили 119,08 млн долларов.

Напомним, что в ночь на 16 мая в столице Украины прозвучала серия взрывов. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО. По данным КГВА, в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах города упали обломки российских ракет.

Согласно данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, всего украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". ПВО Украины перехватила все воздушные цели, в том числе БПЛА.