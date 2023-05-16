Нічний обстріл Києва "Кинжалами" та крилатими ракетами обійшовся РФ у $120 млн, — ЗМІ

За підрахунками журналістів, аеробалістична ракета Х-47 може коштувати від $10 млн, а загальна вартість шести пусків "Кинджалів" у напрямку Києва становить близько $60 млн.

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У ніч проти 16 травня російські війська провели чергову масовану атаку на Україну. За оцінками експертів, виконання цієї атаки було витрачено щонайменше 119,08 мільйонів доларів. Про це свідчать розрахунки видання "Економічна правда" згідно з зведенням Командування повітряних сил.

Цієї ночі загарбники випустили територією України:

6 ракет аеробалістичних ракет "Кинжал";

9 крилатих ракет "Калібр";

3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

За даними Forbes, ракета "Калібр" має вартість близько 6,5 млн. доларів, що означає, що загальна вартість випущених ракет під час нічної атаки становить приблизно 58,5 млн. доларів.

Аеробалістична ракета Х-47 "Кинжал" може мати вартість від 10 млн. доларів, отже, загальна вартість для 6 пусків становить близько 60 млн. доларів.

Іранські ударні дрони Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, мають вартість, що варіюється від 20 тис до 50 тисяч доларів за одиницю. Отже, в середньому 6 таких безпілотних апаратів коштуватимуть приблизно 280 000 доларів.

Російський безпілотник "Орлан-10" стоїть, за оцінкою Генштабу ,100 тис. доларів.Даних за ціною безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Отже, 3 дрони коштували 300 тис доларів .

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені Україною в ніч на 16 травня, коштували 119,08 млн доларів.

Нагадаємо, що в ніч проти 16 травня в столиці України прозвучала серія вибухів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО. За даними КГВА, в Оболонському, Шевченківському, Солом'янському та Дарницькому районах міста впали уламки російських ракет.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, всього українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал". ППО України перехопило всі повітряні цілі, зокрема БПЛА.