Вызывайте "Катастрофу": как трофейная Д-30 уничтожает врага на Авдеевском направлении (фото)

Военные говорят, что они действуют в очень опасных условиях, потому что российские войска часто охотятся на них собственными беспилотниками, чтобы вести контрбатарейную борьбу.

Related video

Одно из подразделений артиллерийского расчета выполняет задания на Авдеевском направлении. На вооружение у бойцов советские 122-мм пушки Д-30. Об этом сообщается в репортаже АрмияInform.

Отмечается, что у половины расчета до начала полномасштабного вторжения не было военного опыта, однако в настоящее время они обороняют Авдеевское направление. На счету у бойцов уничтожены танки и другая техника. Позицию расположили в скрытом городе, потому что российские оккупанты активно охотятся за украинской артиллерией. Выдать Д-30 может поднимающийся после выстрела дым, его может увидеть БПЛА "Орлан" и после этого может начаться контрбатарейная стрельба врага.

Фото: АрміяInform

Когда журналисты прибыли на позиции, очень скоро бойцы получили указание на планшете отработать по врагу. Через короткое время бойцы наводят гаубицу и открывают огонь. Второй выстрел попадает во врага, а третий "ставит жирную точку" в попытке российских штурмовиков атаковать украинские позиции. По рации подтвердили, что 2 и 3 выстрела попали в цель.

Очень быстро оккупанты открыли ответный огонь по расчету Д-30, но не попадают по машине. Отмечается, что пушка принадлежала ВС РФ, ее захватили бойцы бригады имени Якова Гандзюка еще во время обороны Николаева в 2022 году.

Фото: АрміяInform

Позывной "Катастрофа" имеет сержант Сергей, командующий расчетом. Он на войне с 2014 года. Такой позывной к нему "пристал" во время одной из успешных миссий.

"Кто-то из аэроразведки на его вопрос: "Как отработали?" — ответил с восторгом: "Да вы там настоящую катастрофу совершили! Во врага все горит и пылает". После этого Сергея иначе как "Катастрофа" не называют", — объясняют журналисты.

Сергей говорит, что их работа представляет огромную опасность, потому что Д-30 донимает врага. Иногда приходится работать под обстрелами. В таком случае Сергей работает с командиром пушки:

наводят и заряжают гаубицу;

прячутся;

производят выстрел;

прячутся.

Напомним, 14 мая Германия анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине на 2,7 млрд евро. Также 14 мая нардеп Юрий Мысягин показал уничтожение российской гаубицы Д-30 в районе Никополя.