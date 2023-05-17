Угроза для Украины: Россия и Иран усиливают военно-экономическое сотрудничество, — ISW

По данным экспертов, соглашение необходимо для создания нового маршрута между Санкт-Петербургом и Персидским заливом, что поспособствует дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества.

Related video

Москва и Тегеран продолжают сотрудничество в области военной и экономической помощи. Россия, вероятно, продолжит реализацию программ с целью обеспечения постоянной материальной поддержки Ироном войны против Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

По данным иранского государственного агентства IRNA, во время визита вице-премьера России Александра Новака в Тегеран 16 и 17 мая, посол Ирана в РФ Казем Джалали объявил о заключении соглашения между двумя странами о строительстве железнодорожной линии Решт — Астара.

Это соглашение призвано ускорить завершение иранского проекта коридора Север-Юг, обеспечивая связь между иранскими городами Решт и Астара на протяжении 162 километров и создавая новый маршрут между Санкт-Петербургом и Персидским заливом.

"Завершение строительства этого сектора было давним направлением усилий Ирана, частично направленным на укрепление внутренней экономики и облегчение обхода санкций. И Россия, и Иран предпринимают дополнительные шаги для дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества", — отмечают в ISW.

Напомним, Белый дом сообщил 15 мая, что Россия стремится закупить для атак на украинскую инфраструктуру дополнительные беспилотники у Ирана после того, как использовала большую часть из 400 дронов, закупленных с августа 2022 года.

Кроме того, 9 мая спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Иран хочет перекинуть производство дронов в Беларусь. Тегеран пытается избежать санкций со стороны других государств, поэтому для производства оружия для ВС РФ могут использоваться третьи страны