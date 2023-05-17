Рентгенснимок его сердца облетел весь мир: боец НГУ после тяжелого ранения вернулся на передовую

Виталий с Донбасса получил ранение во время боя — пуля прошла сквозь левое плечо, левое легкое и буквально в миллиметре от сердца, разбив один из грудных позвонков. Сейчас он вернулся в строй одной из харьковских бригад.

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54-летний Виталий с Донбасса до полномасштабной войны работал шахтером, а в мае 2022 года попросился в ряды НГУ и попал в 5-ю Слобожанскую бригаду, в составе которой воевал за Харьков, Изюм, Балаклею и Кременную. Во время выполнения боевого задания в феврале этого года он получил пулю фактически в сердце. Об удивительной истории спасения украинского солдата рассказывает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Виталий родом из Покровска Донецкой области и сейчас воюет в рядах НГУ. У него нет позывного, а побратимы просто называют его по отчеству — Викторович. Рентгеновские снимки сердца нацгвардейца после ранения облетели весь мир, поскольку пуля попала в грудь мужчины и пролетела в миллиметре от сердца.

Пуля прошла сквозь левое плечо и левое легкое буквально в миллиметрах от сердца нацгвардейца.

Как вспоминает Виталий, во время выполнения боевого задания он вдруг почувствовал острую жгучую боль в области сердца и увидел кровь. Вражеская пуля прошла сквозь его левое плечо и левое легкое буквально в миллиметрах от сердца и раздробила поперечный отросток 5-го грудного позвонка. Викторович был доставлен в Хмельницкий, где местные врачи определили размещение пули до миллиметра и благодаря современному оборудованию смогли ее удалить. Из операционной нацгвардеец даже вышел своими ногами.

"Об этом случае почти все СМИ рассказывали, что там у Викторовича внутри – вся страна видела!", – шутят побратимы мужчины и показывают фото пули у сердца Виталия на рентгеновском снимке, который сохранили в своих телефонах.

Врачи определили размещение шара до миллиметра и смогли его удалить.

По словам командира подразделения, после ранения Викторовича хотели комиссовать, но он настоял, чтобы его вернули и сейчас продолжают нести службу в НГУ.

"У меня три дочери, три зятя. Двое воюют, у третьего — броня на шахте. Все работают на нашу общую победу. Внуков уже три мальчика и две девочки, еще одну девочку ожидаем скоро. Вот, поеду в отпуск — как раз будет мне подарок – ее рождение", – рассказывает Виталий.

После войны Викторович мечтает играть с внуками.

После войны он мечтает сделать качели на даче и играть с внуками, а также параллельно работать на восстановление страны.

"Вот, что я вам скажу как вывод: у нас на Донбассе в Россию не хотят. Представьте, зашли в твой дом, забрали холодильник, убили родственников, изнасиловали жену и говорят, что от кого вас спасают. Или на улице абсолютно левый мужик бьет тебя в рожу, потому что, может, завтра ты его собирался ударить. Бред какой-то... Не братья нам россияне, потому что братья так, как они, не поступают!", — говорит Виталий.

Напомним, что пулеметчик из Черновцов с позывным "Святой" во время штурма вражеских позиций получил несколько осколочных ранений в ногу, но отказался эвакуироваться, зная, что так группа потеряет нескольких человек. Боец вел 6-часовой бой и вместе с побратимами вышел из него победителем.

Ранее сообщалось, что пилот Воздушных сил ВСУ совершил более 300 боевых вылетов и приближается к рекорду легендарного аса Ивана Кожедуба.