Девятый обстрел за май: ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, подробности

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что россияне атаковали столицу крылатыми ракетами типа Х-101/555 при помощи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160. Оккупанты также использовали разведывательные БПЛА.

Related video

В четверг, 18 мая, Вооруженные силы Российской Федерации совершили девятую воздушную атаку на украинскую столицу за последний месяц. Об этом сообщил начальник Киевской городской администрации Сергей Попко.

"Продолжается серия беспрецедентных по своей мощи, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев", — говориться в сообщении чиновника.

Сергей Попко заявил, что российские оккупанты атаковали столицу из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия. По его словам, для обстрела были предположительно использованы крылатые ракеты типа Х-101/555.

Как отмечает чиновник, после запуска ракет, россияне применили в воздушном пространстве Киева разведывательные беспилотники.

"По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы", — констатировал Попко.

ВС РФ атаковали Киев крылатыми ракетами

Глава КГВА отметил, что в результате падения обломков ракет в Дарницком районе столицы вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива. Кроме того, в остальных районах обломки могли повредить машины, дворы или лесопарковую зону. По словам чиновника, данных о жертвах российской ракетной атаки пока не поступало.

Ранее Попко также сообщил, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе Киева.

В Деснянском районе вспыхнуло нежилое здание

Информацию о взрывах в Дарницком и Деснянском районах также подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

В Дарницком районе Киева загорелся гаражный кооператив

Напомним, что 17 мая ВС РФ обстреляли Николаев. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал последствия российской атаки, отметив, что "военной целью" оккупантов в этот раз стало здание супермаркета.

Кроме того, 17 мая российские войска нанесли удар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены.

Мы также писали о том, что 17 мая серия взрывов прозвучала в Одессе. Несмотря на официальные призывы не публиковать фото и видео с мест попаданий, а также работы ПВО, ряд одесситов все же опубликовали видео в социальных сетях.