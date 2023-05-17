Обстрел Николаева: в ОВА показали одну из "военных целей" оккупантов (фото)

По словам главы Николаевской ОВА, 1 из 4 "суперсовременных" российских ракет из новой партии не взрывается, либо же не долетает к цели.

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Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким показал последствия атаки Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующий снимок чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

На обнародованном фото видно, что в результате российского обстрела повреждено здание супермаркета. В магазине обрушился потолок.

"Я все-таки выложу одну из военных целей русских", — прокомментировал этот кадр Виталий Ким.

Оккупанты обстреляли супермаркет

Чиновник также написал, что 1 из 4 российских "суперсовременных" ракет из новой партии не взрывается или не долетает к цели.

Обстрел Николаева 17 мая: что известно

Вечером 16 мая в Николаеве прозвучала серия взрывов. По словам мэра Александра Сенкевича, в результате атаки ВС РФ, сразу в нескольких точках города вспыхнули пожары.

"Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения", — заявил Сенкевич.

В Николаеве начались пожары

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что возгорание затронуло один объект на открытой территории. По данным Кима, из-за обстрела пострадала одна женщина.

Виталий Ким уточнил данные об обстреле

Из-за обстрела в Николеве постадала женщина

Ранее, 16 мая, мы также писали о том, что ВС РФ атаковали Киев максимальным количеством ракет за кратчайший промежуток времени. Всего украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 ракет Х-47М2 "Кинжал".

Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали фото последствий ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву 16 мая, на которых виден сильный пожар.