"Упали обломки ракеты": появились кадры последствий ночного удара по Киеву (фото, видео)

В ГСЧС опубликовали кадры тушения пожара в Киеве, а мэр города Виталий Кличко показал, как выглядит столичный зоопарк после ракетной атаки российских оккупантов.

Related video

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали фото последствий ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву 16 мая. Соответствующие кадры были опубликованы на официальной странице ведомства в Telegram.

"Киев. Пока стражи неба защищают нас от вражеских ракет, спасатели всегда рядом. Спасибо, герои без оружия, за самоотверженный труд!", — говорится в подписи к снимкам.

На фото можно увидеть сильный пожар, в частности сгоревший автобус.

Пожар в Киеве

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко показал видео с киевского зоопарка, в котором из-за атаки оккупантов были повреждены зеленые насаждения.

"Сегодня ночью, в результате обстрела Киева российскими варварами, на территорию столичного зоопарка упали обломки ракеты. К счастью, никто из животных и работников не пострадал. Возгорания не было", — констатировал Кличко.

По словам столичного мэра, с обитателями зоопарка сейчас проводят антистрессовые мероприятия.

Обломки ракеты упали на зоопарк

Обстрел Киева 16 мая: что известно

В ночь на 16 мая в столице Украины прозвучала серия взрывов. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО.

По данным КГВА, в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах города упали обломки российских ракет.

Как отмечает мэр Киева Виталий Кличко, из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнули несколько машин, а также повреждено здание площадью 200 квадратных метров. По данным городского главы, предварительно известно о троих пострадавших.

Позже глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что ВС РФ одновременно атаковали Киев беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. По его словам, россияне выпустили максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

Согласно данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, всего украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 аэробаллистические ракет Х-47М2 "Кинжал". ПВО Украины перехватила все воздушные цели, в том числе БПЛА.