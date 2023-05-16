"Упали уламки ракети": з'явилися кадри наслідків нічного удару по Києву (фото, відео)

У ДСНС опублікували кадри гасіння пожежі в Києві, а мер міста Віталій Кличко показав, який вигляд має столичний зоопарк після ракетної атаки російських окупантів.

Related video

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали фото наслідків нічного удару Збройних сил Російської Федерації по Києву 16 травня. Відповідні кадри було опубліковано на офіційній сторінці відомства в Telegram.

"Київ. Поки сторожі неба захищають нас від ворожих ракет, рятувальники завжди поряд. Дякую, герої без зброї, за самовіддану працю!" — йдеться в підписі до знімків.

На фото можна побачити сильну пожежу, зокрема автобус, що згорів.

Пожежа в Києві

Також мер Києва Віталій Кличко показав відео з київського зоопарку, в якому через атаку окупантів було пошкоджено зелені насадження.

"Сьогодні вночі внаслідок обстрілу Києва російськими варварами на територію столичного зоопарку впали уламки ракети. На щастя, ніхто з тварин і працівників не постраждав. Загоряння не було", — констатував Кличко.

За словами столичного мера, із мешканцями зоопарку зараз проводять антистресові заходи.

Уламки ракети впали на зоопарк

Обстріл Києва 16 травня: що відомо

У ніч на 16 травня в столиці України пролунала серія вибухів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО.

За даними КМВА, в Оболонському, Шевченківському, Солом'янському й Дарницькому районах міста впали уламки російських ракет.

Як зазначає мер Києва Віталій Кличко, через падіння уламків у Солом'янському районі спалахнули кілька машин, а також пошкоджено будівлю площею 200 квадратних метрів. За даними міського голови, попередньо відомо про трьох постраждалих.

Пізніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що ЗС РФ одночасно атакували Київ безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. За його словами, росіяни випустили максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, всього українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". ППО України перехопила всі повітряні цілі, зокрема БПЛА.