"Есть план деоккупации": Верещук раскрыла детали реинтеграции Донбасса (видео)

Первые шаги по реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будут включать разминирование и мероприятия, устанавливающие национальную безопасность.

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Правительство разработало план деоккупации территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала "Ми — Україна" сообщила Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она отметила, что это первоочередные шаги по стабилизации ситуации на оккупированных российскими войсками землях. Выполнение соответствующих положений и норм позволит запустить процесс и реинтеграцию Донецкой и Луганской областей.

"У нас есть план деоккупации", – объяснила Верещук.

Вице-премьер отметила, что это план первоочередных шагов по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Он включает первые шаги разминирования и мер, устанавливающих нацбезопасность. Такие действия будут предприняты быстро.

"Мы видели на примере Харьковщины и Херсонщины, никакой "Сребреницы" там не было", – добавила представитель Кабмина.

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По ее словам, Украина нуждается в значительном количестве специалистов, которые будут работать на деоккупированных территориях. Это касается не только структур для обеспечения безопасности, но и гражданских профессий.

"Также мы называем — это "Гвардия учителей", "Гвардия врачей", также нам нужны органы местного самоуправления и органы госвласти", — отметила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, 11 мая Верещук рассказала, что правительство начинает формирование кадрового резерва для работы в деоккупированном Крыму и вскоре примет соответствующее постановление. Она отметила, что до полномасштабного вторжения российских войск Украина не рассматривала вооруженную деоккупацию полуострова, однако ситуация изменилась.

Также 3 мая Ирина Верещук объяснила, почему нельзя оформлять паспорт РФ в оккупации. По ее словам, ситуации бывают разными, но она не имеет права рекомендовать людям оформлять враждебные документы. Тем более что украинские военные борются за то, чтобы этого никогда не случалось.