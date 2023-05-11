"Нужны десятки тысяч специалистов": Украина формирует резерв кадров для деоккупированных территорий

Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что правительство ищет десятки тысяч патриотических специалистов для работы в деоккупированных регионах, в частности, в Крыму. Она рассказала, что в ближайшее время будет принято соответствующее постановление.

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Правительство начинает формирование кадрового резерва для работы в деоккупированном Крыму и вскоре примет соответствующее постановление. Об этом во время брифинга заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что до полномасштабного вторжения российских войск Украина не рассматривала вооруженную деоккупацию полуострова, однако ситуация изменилась. В настоящее время над постановлением о создании резерва сотрудников госорганов на деоккупированных территориях, по словам министра, также работают представительство Президента в АР Крым, Национальное агентство Украины по государственной службе и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

"Нам нужны десятки тысяч специалистов — мотивированных, патриотических. Государство должно дать им понятную мотивационную линейку. Они должны понимать, что они будут делать, за какие деньги, что государство им гарантирует в контексте безопасности пребывания. Конечно, речь идет также об их профессиональном уровне", – подчеркнула Верещук.

Она сообщила, что постановление уже скоро будет принято, а формирование кадрового резерва для деоккупированных регионов уже начинается.

"К нам публично и непублично обращаются десятки людей, которые хотят. Во-первых, это те, кто стал вынужденным переселенцем, покинул все в родном Крыму и уехал. Также ветераны, представители коренных народов. Кто, как не они, имеют право быть в приоритете для государства, чтобы восстанавливать Украину в нашем Крыму?" – сказала Верещук.

Презентация образовательных программ для подготовки кадрового резерва по вопросам реинтеграции Крыма (комментарий Ирины Верещук — с 11:18)

Напомним, 11 мая спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики в ожидании контрнаступления ВСУ "распыляют" силы на два направления. По ее словам, оккупанты не знают, откуда ждать более мощного удара.

Также 11 мая глава вражеской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении для российских бойцов ухудшается. По его мнению, "контрнаступление идет полным ходом".