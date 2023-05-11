"Потрібні десятки тисяч спеціалістів": Україна формує резерв кадрів для деокупованих територій

Віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що уряд шукає десятки тисяч патріотичних фахівців для роботи в деокупованих регіонах, зокрема, в Криму. Вона розповіла, що найближчим часом буде ухвалена відповідна постанова.

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Уряд розпочинає формування кадрового резерву для роботи в деокупованому Криму та незабаром ухвалить відповідну постанову. Про це під час брифінгу заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона зазначила, що до повномасштабного вторгнення російських військ Україна не розглядала збройної деокупації півострова, однак ситуація змінилась. Нині над постановою про створення резерву співробітників держорганів на деокупованих територіях, за словами міністерки, також працюють представництво Президента в АР Крим, Національне агентство України з питань державної служби та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

"Нам потрібні десятки тисяч спеціалістів — вмотивованих, патріотичних. Держава має дати їм зрозумілу мотиваційну лінійку. Вони мають розуміти, що вони робитимуть, за які гроші, що держава їм гарантує в контексті безпеки перебування. Звичайно, йдеться також про їхній фаховий рівень", — підкреслила Верещук.

Вона повідомила, що постанова невдовзі вже буде ухвалена, а формування кадрового резерву для деокупованих регіонів вже розпочинається.

"До нас публічно і непублічно звертаються десятки людей, які хочуть. По-перше, це ті, хто став вимушеним переселенцем, покинув усе в рідному Криму та виїхав. Також ветерани, представники корінних народів. Хто, як не вони, мають право бути в пріоритеті для держави, щоб відновлювати Україну в нашому Криму?" — сказала Верещук.

Презентація освітніх програм для підготовки кадрового резерву із питань реінтеграції Криму (коментар Ірини Верещук — з 11:18)

Нагадаємо, 11 травня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники в очікуванні контрнаступу ЗСУ "розпорошують" сили на два напрями. За її словами, окупанти не знають, звідки чекати потужнішого удару.

Також 11 травня очільник ворожої ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів, що ситуація на Бахмутському напрямі для російських бійців погіршується. На його думку, "контрнаступ йде повним ходом".