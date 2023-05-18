Обучал украинских военных: ветеран армии США Николас Меймер погиб под Бахмутом (фото)

Американец приехал в Украину, чтобы учить украинских солдат методикам ведения современной войны, которые используются в США. Ему было 45 лет.

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Николас Меймер, американский ветеран, погиб на фронте вблизи Бахмута. Об этом информирует CNN.

Американец приехал на территорию Украины, чтобы передать опыт нашим солдатам по западным методикам ведения боевых действий. Мужчина получил смертельные ранения в результате удара артиллерии российских захватчиков.

Подполковник в отставке Перри Блэкберн, близкий друг Меймера, рассказал, что американский доброволец в момент обстрела находился в помещении обрушившегося здания. По его словам, украинцы, которые были рядом и воевали вместе с Меймером, считали, что он либо оказался в ловушке под завалами, либо погиб в результате "шквального огня" росийской артиллерии.

"К сожалению, Нику не удалось убежать", — объяснил Блэкберн.

Смерть Меймера подтвердил руководитель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Он показал тело убитого американца.

Кто такой Николас Меймер

Николас Меймер – ветеран спецподразделения армии США. Он прослужил более 20 лет. Военный служил в действующей армии более двух лет, оставив ее в 1998 году. Затем присоединился к рядам Национальной гвардии США в ноябре 2000 года. В отставку решил уйти в декабре 2018 года. Весной 2022 года прибыл в нашу страну. Он сотрудничал с представителями некоммерческой организации AFGFree, в которую входят участники волонтерской группы ветеранов сил специального назначения США и граждан, выполняющих операции по эвакуации и оказанию гуманитарной помощи в Украине.

Напомним, 17 мая стало известно, что под Бахмутом погиб фотограф-натуралист Денис Кривой. Украинский фотограф сотрудничал с Национальным парком "Бугский Гард" и был обладателем международной премии FIAP.

Также в боях за Бахмут погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмель. Федерация хоккея Украины сообщила, что Александр с первых дней вторжения РФ отправился защищать Украину сначала в отрядах столичной территориальной обороны, после чего отправился в самые горячие точки столкновений.