Пытался спасти побратимов: под Бахмутом погиб фотограф-натуралист Денис Кривой (фото)

Украинский фотограф сотрудничал с Национальным парком "Бугский Гард" и был обладателем международной премии FIAP.

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Фотограф-натуралист Денис Кривой, которого публиковали в National Geographic, спасая побратимов, погиб в боях вблизи Бахмута. Об этом сообщили в Институте массовой информации в Facebook.

Трагическое событие произошло, когда он пытался спасти раненых побратимов. Подробности в сообщении не указаны. В сообщении говорится, что Денис Кривой — 58-й медийщик, погибший на территории Украины в результате российской агрессии.

Галина Волгина, жена фотографа, также прокомментировала новость о его смерти. Она назвала мужчину лучшим и самым важным для нее человеком.

"Он добровольно выбрал свой путь и с честью прошел его. Помним его!", — написала женщина в Instagram.

Кто такой Денис Кривой

Денис Кривой — украинский фотограф-натуралист, публиковался в National Geographic. Он получил международную премию FIAP — самый престижный конкурс фотохудожников в Европе. Большое количество его работ было представлено на Николаевщине: в путеводителях, туристических гайдах по территории "Бугского Гарда". Он тесно сотрудничал с Национальным парком. Также участвовал в фотовыставках в разных городах Украины и Европе, в частности, в Киеве, Ужгороде, Ивано-Франковске, Ровно, Житомире, Первомайске, Косово. Отдельные работы Дениса хранятся и в частных коллекциях на территории Европы, Северной Америки и Азии.

Весной 2022 года Денис присоединился к обороне Украины как доброволец и вступил в Сил специальных операций. У него остались жена и две дочери.

Напомним, 13 мая стало известно о гибели на войне художника-декоратора фильма "Памфир" Владимира Черного. Муж пошел служить добровольцем, хотя в территориальном центре комплектования потеряли его документы. Он погиб в пять утра 9 мая.

Также 9 мая под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Солдин. Это произошло во время артиллерийских обстрелов.