Под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Солдин (фото)

Видео-репортер освещал события в Украине. 9 мая во время артиллерийского обстрела Арман Солдин погиб на глазах других журналистов.

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Под Бахмутом в Донецкой области погиб журналист AFP Арман Солдин. Об этом 9 мая сообщили в соцсетях агентства.

"Все наши мысли с его семьей и близкими", — говорится в посту.

В медиа рассказали, что Солдин работал видео-координатором по Украине и погиб в результате обстрела на глазах у коллег возле города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

"Нападение произошло в окрестностях города неподалеку от Бахмута — эпицентра боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев", — отметили в AFP.

В агентстве подчеркнули, что убийство видеорепортера ярко показывает, какие риски несет освещение боевых действий.

"Его смерть является ужасным напоминанием о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещая конфликт в Украине", — сказал глава AFP Фабрис Фриз.

Фото: AFP Фото: AFP

Смерть французского репортера сегодня, 10 мая, подтвердил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он добавил, что Солдин вечером 9 мая погиб в районе города Часов Яр в результате артиллерийского обстрела.

"Сочувствую родным и близким журналиста и благодарю всех, кто, рискуя собственной жизнью, продолжает рассказывать правду о нашей войне", — написал Кириленко.

Напомним, 27 апреля в бою погиб украинский журналист Александр Бондаренко. Он вступил в ряды защитников после полномасштабного вторжения РФ.

Ранее, 27 марта, на Бахмутском направлении получил ранение польский волонтер. Марек оказывал гуманитарную помощь и попал под вражеский обстрел. Врачам не удалось спасти жизнь мужчины.