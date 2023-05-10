Под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Солдин (фото)
Видео-репортер освещал события в Украине. 9 мая во время артиллерийского обстрела Арман Солдин погиб на глазах других журналистов.
Под Бахмутом в Донецкой области погиб журналист AFP Арман Солдин. Об этом 9 мая сообщили в соцсетях агентства.
"Все наши мысли с его семьей и близкими", — говорится в посту.
В медиа рассказали, что Солдин работал видео-координатором по Украине и погиб в результате обстрела на глазах у коллег возле города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.
"Нападение произошло в окрестностях города неподалеку от Бахмута — эпицентра боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев", — отметили в AFP.
В агентстве подчеркнули, что убийство видеорепортера ярко показывает, какие риски несет освещение боевых действий.
"Его смерть является ужасным напоминанием о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещая конфликт в Украине", — сказал глава AFP Фабрис Фриз.
Смерть французского репортера сегодня, 10 мая, подтвердил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он добавил, что Солдин вечером 9 мая погиб в районе города Часов Яр в результате артиллерийского обстрела.
"Сочувствую родным и близким журналиста и благодарю всех, кто, рискуя собственной жизнью, продолжает рассказывать правду о нашей войне", — написал Кириленко.
Напомним, 27 апреля в бою погиб украинский журналист Александр Бондаренко. Он вступил в ряды защитников после полномасштабного вторжения РФ.
Ранее, 27 марта, на Бахмутском направлении получил ранение польский волонтер. Марек оказывал гуманитарную помощь и попал под вражеский обстрел. Врачам не удалось спасти жизнь мужчины.