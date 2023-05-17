Намагався врятувати побратимів: під Бахмутом загинув фотограф-натураліст Денис Кривий (фото)

Український фотограф співпрацював із Національним парком "Бузький Гард" та був володарем міжнародної премії FIAP.

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Фотограф-натураліст Денис Кривий, якого публікували у National Geographic, рятуючи побратимів, загинув у боях поблизу Бахмута. Про це повідомили в Інституті масової інформації у Facebook.

Трагічна подія відбулася, коли він намагався урятувати поранених побратимів. Подробиці у дописі не зазначені. У повідомленні йдеться, що Денис Кривий – 58-й медійник, що загинув на території України внаслідок російської агресії.

Галина Волгіна, дружина фотографа, також прокоментувала новину щодо його смерті. Вона назвала чоловіка найкращою та найважливішою для неї людиною.

"Він добровільно вибрав свій шлях і з честю пройшов його. Пам'ятаємо його!", – написала жінка в Instagram.

Хто такий Денис Кривий

Денис Кривий – український фотограф-натураліст, публікувався у National Geographic. Він отримав міжнародну премію FIAP – це найпрестижніший конкурс фотохудожників у Європі. Велика кількість його робіт була представлена на Миколаївщині: в путівниках, гайдах туристичних по території "Бузькому Гарду". Він тісно співпрацював з цим Національним парком. Також брав участь у фотовиставках у різних містах України та Європі, зокрема у Києві, Ужгороді, Івано-Франківську, Рівному, Житомирі, Первомайську, Косові. Окремі роботи Дениса зберігаються й в приватних колекціях на території держав Європи, Північної Америки та Азії.

Навесні 2022 року Денис долучився до оборони України як доброволець і вступив до Сил спеціальних операцій. У нього залишилися дружина та двоє доньок.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо про загибель на війні художника-декоратора фільму "Памфір" Володимира Чорного. Чоловік пішов служити добровольцем, хоч у територіальному центрі комплектування втратили його документи. Він загинув о п'ятій ранку 9 травня.

Також 9 травня під Бахмутом загинув журналіст AFP Арман Солдін. Це відбулося під час артилерійського обстрілу.