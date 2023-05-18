Инструмент для врага. Нужно ли в Украине заблокировать все камеры наблюдения, — эксперт

В Украине несколько дней обсуждают работу камер видеонаблюдения и онлайн-трансляцию разных локаций. Фокус спросил эксперта, можно ли отключить все веб-камеры в стране, какие последствия могут быть из-за этого и почему разъяснительная работа с населением тоже может помочь.

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После атаки россиян на Киев 16 мая СМИ осветили проблему онлайн-трансляций через веб-камеры из разных украинских городов. Общество возмутилось, что враг может использовать эти данные для корректировки огня — как и в случае с фотографиями видео работы ПВО, которые безответственные граждане публикуют в соцсетях.

На многочисленные публикации на эту тему сначала отреагировал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ. В эфире национального телемарафона он сообщил, что украинские силы ПВО предусмотрели такие риски, поэтому постоянно меняют место своей дислокации.

"Разве вы этому помешаете, при сегодняшних технологиях? Здесь должно быть только сознание у людей. В конце концов, враг и сам может это снять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории нашего государства?" — прокомментировал Игнат.

Позже в тот же день представитель ПС ВСУ все же отметил, что вопросы работы видеокамер на улицах должны урегулировать военные администрации украинских городов.

"В нашей ситуации, когда в стране военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями", — прокомментировал он.

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Утром 17 мая Служба безопасности Украины отчиталась, что заблокировала онлайн-камеры, показавшие работу ПВО во время российской атаки. Действительно, те каналы, которые еще вчера показывали локации из Киева, сегодня либо не работают, либо начали трансляцию из крымских городов. В онлайн-режиме теперь можно увидеть Евпаторию, Саки, Бельбек под Севастополем, а также Донецк.

17 мая те же You-Tube каналы уже транслировали крымские города Украины и Донецк

Впрочем, достаточно немного погуглить, как находятся другие каналы, где так же есть картинка из Киева, Харькова, Запорожья, Никополя, Краматорска и т.д.

Найти каналы, которые до сих пор транслируют украинские города, — не проблема

Можно ли заблокировать все веб-камеры и нужно ли это делать?

В IT-сообществе Фокусу на условиях анонимности рассказали, что сегодня в Украине не существует централизованного механизма, позволяющего заблокировать сразу все частные или коммерческие внешние видеокамеры, работающие в украинских регионах.

"Нет такого единственного государственного органа, который мог бы обязать всех интернет-провайдеров отключить камеры видеонаблюдения", — говорят специалисты.

Так, ни Нацполиция Украины, включая киберполицию, ни СБУ не могут своим решением заблокировать работу всех видеокамер. При этом технические возможности для этого можно найти, добавляют эксперты.

Здесь важно учесть юридические аспекты, и вот с этим могут возникнуть проблемы. Но если в государстве определят государственный орган, который будет централизованно заниматься этим вопросом, то все спорные моменты можно отрегулировать на законодательном уровне.

Нельзя одновременно просто отключить все камеры – они выполняют важную функцию Фото: Depositphotos

Александр Краковецкий, CEO IТ-компании DevRain, в свою очередь уверен — если СБУ захочет отключить все камеры видеонаблюдения, она может это сделать. Между тем другие силовые ведомства наоборот заинтересованы в том, чтобы камер было как можно больше — это позволяет находить злоумышленников и фиксировать преступления.

"Поэтому здесь просто нет какого-либо одного оптимального решения", — подчеркивает он.

Эксперт сомневается, что в блокировке всех камер вообще есть потребность.

"Пытаться отключить все камеры наблюдения — это как воевать с ветряными мельницами. Действительно, враг может их использовать. Но это касается не только камер, но и всего остального — каких-то сервисов, дающих информацию, соцсетей. Мы же не можем закрыть все новостные сайты, отключить телефоны и все Telegram-каналы", — отмечает он.

Если СБУ действительно начнет заниматься блокировкой всех камер, то потратит много сил и времени, но конечный результат может быть не столь существенным, как сейчас кажется, предполагает Краковецкий.

Александр Краковецкий

Если не блокировать все камеры наблюдения, как снизить риски?

Когда речь идет о каких-то локальных местах — стратегически важной для Украины дороге или конкретном объекте, то силовые органы и так быстро решают вопросы с камерами, которые могут передавать информацию. Точечно это все и так работает в стране.

Если говорить глобальнее, то правоохранительным органам и органам безопасности следует проводить с населением разъяснительную работу по использованию камер наблюдения, считает Краковецкий. Так же как это происходило с выкладыванием фотографий или видео во время ударов России по украинским городам — гражданам нужно четко объяснять, дать конкретные рекомендации, как во время войны можно и нельзя использовать видеокамеры, где их можно размещать, какую информацию врагу они могут передавать, как защитить их от взлома

Если же в стране нет определенной государственной политики на этот счет, то не стоит и ожидать, что люди сами догадываются, какими должны быть их действия.

Следует учитывать и то, что россияне могут получать информацию не только с Live-трансляций в YouTube, но и непосредственно с самих камер.

Чтобы обезопасить себя от этого, специалисты советуют придерживаться как минимум элементарных правил:

Выбрать для камеры сложный пароль; Периодически обновлять программное обеспечение на камерах.

В реальности пользователи часто покупают камеру, устанавливают ее и потом никогда не занимаются вопросом ее безопасности. И это тоже один из моментов, в котором украинцам нужно более ответственно вести себя, особенно во время войны.