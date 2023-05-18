"Страна террористов": в Херсонской ОВА озвучили детали вчерашнего обстрела и гибели гражданских

Один из российских снарядов упал возле магазина, рядом с которым находились пострадавшие мирные жители. В результате обстрела погибли трое человек, в том числе ребенок.

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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о последствиях обстрела российскими оккупантами Зеленовки в Херсонской области, который произошел днем 17 мая. Об этом Прокудин написал в тот же день в своем Telegram.

По его словам, в результате атаки врага, три человека (из них один ребенок) погибли, еще восемь (из них один ребенок) — получили ранения.

По данным Офиса Генпрокурора, 17 мая около 16:00 оккупанты обстреляли поселок Зеленовка в Херсонском районе. Один из снарядов попал радом с магазином, где находились местные жители.

"Страна террористов, агрессоров и военных преступников, которая завершит свой путь позором и трибуналом, сегодня унесла жизни маленького херсонца и троих взрослых", — пишет глава Херсонской ОВА.

По словам Прокудина, в медучреждения Херсона сейчас доставлены трое взрослых и 16-летний подросток. У одного из пострадавших, 24-летнего мужчины ранение средней тяжести, в то время как подросток находится в тяжелом состоянии. Юноше сделали операцию.

5-ти летнего ребенка, которого пытались довезти в больницу попутным транспортом, спасти не удалось.

Глава ОВА выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Напомним, 17 мая стало известно, что российские оккупанты убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес мальчика в больницу на руках.

Также напомним, что к вечеру того же дня стало известно, что количество жертв обстрела поселка Зеленовка российскими военными возросло.