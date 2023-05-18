Впервые со времен "холодной войны": НАТО утвердит план на случай войны с РФ, — Reuters

По словам историка Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Яна Хоупа, Альянс не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против Москвы и ее союзников.

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На июльском саммите НАТО в Вильнюсе лидеры государств-членов альянса должны утвердить секретные военные планы, которые впервые со времен "холодной войны" будут подробно описывать ответные действия на возможное нападение России. Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг означает фундаментальное изменение, ведь ранее Североатлантический альянс не считал необходимым разрабатывать широкомасштабные оборонные планы, даже во время войн в Афганистане и Ираке.

Издание отмечает, из-за войны в Украине, являющейся самой кровавой в Европе с 1945 года, НАТО пришло к выводу о необходимости таких планов задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с Москвой.

"Фундаментальное различие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки… Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", – сказал один из высших военных чиновников Альянса адмирал Роб Бауэр.

Кроме этого, историк Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Ян Хоуп объяснил, что сейчас Альянс не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против РФ и ее союзников, ведь большинство из них сейчас являются членами НАТО.

"Мы не представляем типа войны, какой была "холодная война", когда силы союзников… подвергались бы ударам одновременно с широкомасштабными атаками Варшавского договора", – сказал он, указывая скорее на региональные конфликты, которые необходимо сдерживать быстро с помощью развертывания сил.

Напомним, 18 мая заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу призыва Генри Киссинджера сделать Украину частью НАТО. По мнению бывшего президента РФ, вступление нашей страны в Альянс приведет к прямому столкновению НАТО с Россией.

Ранее классик современной философии, автор самых популярных политических концепций Фрэнсис Фукуяма заявил, что невозможно добиться стабильного перемирия между Украиной и Россией без украинского членства в НАТО. По его мнению, минимальный порог для вступления в Альянс – освобождение двух южных областей Украины – Херсонской и Запорожской, граничащих с побережьем Черного моря.