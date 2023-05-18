Вперше з часів "холодної війни": НАТО затвердить план на випадок війни з РФ, — Reuters

За словами історика Верховного штабу об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Яна Хоупа, Альянс не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти Москви та її союзників.

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На липневому саміті НАТО у Вільнюсі лідери держав-членів альянсу повинні затвердити секретні військові плани, які вперше з часів холодної війни докладно описуватимуть дії у відповідь на можливий напад Росії. Про це повідомляє Reuters.

Цей крок означає фундаментальну зміну, адже раніше Північноатлантичний альянс не вважав за необхідне розробляти широкомасштабні оборонні плани, навіть під час воєн в Афганістані та Іраку.

Видання зазначає, що через війну в Україні, яка є найкривавішою в Європі з 1945 року, НАТО дійшло висновку про необхідність таких планів задовго до того, як може спалахнути конфлікт із Москвою.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш противник визначає часові рамки… Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-якої миті", – сказав один із вищих військових чиновників Альянсу адмірал Роб Бауер.

Крім цього, історик Верховного штабу об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп пояснив, що зараз Альянс не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти РФ та її союзників, адже більшість із них зараз є членами НАТО.

"Ми не уявляємо типу війни, якою була "холодна війна", коли сили союзників... зазнавали б ударів одночасно з широкомасштабними атаками Варшавського договору", — сказав він, вказуючи швидше на регіональні конфлікти, які необхідно стримувати швидко за допомогою розгортання сил.

Нагадаємо, 18 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловився з приводу заклику Генрі Кісінджера зробити Україну частиною НАТО. На думку колишнього президента РФ, вступ нашої країни до Альянсу призведе до прямого зіткнення НАТО з Росією.

Раніше класик сучасної філософії, автор найпопулярніших політичних концепцій Френсіс Фукуяма заявив, що неможливо досягти стабільного перемир'я між Україною та Росією без українського членства в НАТО. На його думку, мінімальний поріг для вступу до Альянсу – звільнення двох південних областей України – Херсонської та Запорізької, що межують з узбережжям Чорного моря.