Украина и Россия согласились принять посланников Папы Римского, — СМИ

По информации медиа, несмотря на принципиальное согласие на приезд посланников Понтифика, остается ряд важных вопросов, которые Киев и Москва хотят урегулировать до начала визита. В частности, представители Владимира Зеленского и Владимира Путина интересуются биографиями кандидатов, которые могут возглавить спецмиссию Ватикана.

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Украина и Россия согласились принять в своих столицах спецпосланников Папы Римского Франциска, которые хотят поговорить с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о том, как закончить российско-украинскую войну. Это информацию опубликовало медиа Il Sismografo в четверг, 18 мая.

По информации медиа, президенты Зеленский и Путин по отдельности договорились о переговорах со специальными посланниками Понтифика.

СМИ также пишет о том, что правительства обеих стран в промежуточном ответе заявили о своей принципиальной доступности для переговоров. Однако по состоянию на сейчас остается ряд важных вопросов, которые Киев и Москва хотят обсудить перед тем, как к ним прибудет миротворческая миссия Папы Римского.

Один из вопросов касается того, отправит ли Ватикан двоих посланников или Москву и Киев посетит один и тот же переговорщик.

Стороны также запросили личные данные кандидатов, которых Ватикан может оправить в составе спецмиссии. Украину и Россию интересует биографии посланников.

Имена этих людей для Москвы и Киева считаются чрезвычайно важными, отмечает издание.

Предварительно известно, что в Москву может приехать нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.

Сам Папа Римский в очередной раз заявил о готовности сделать все, что в его силах для становления мира в Украине после своего визита в Будапешт 30 апреля.

"Все заинтересованы в этом (мире в Украине, — ред.). Я готов, я готов сделать все, что необходимо сделать. Даже сейчас я осуществляю миссию, но она еще не публична, посмотрим… когда она станет публичной, я расскажу об этом", — сказал Понтифик.

Заметим, что в опубликованной СМИ статье идет речь также о том, что и Владимир Зеленский, и Владимир Путин знали о готовящейся спецмиссии Папы Римского, однако в публичном пространстве сочли нужным заявить, что не получали какой-либо информации, которая б касалась этого вопроса.

Напомним, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский подарил Папе Римскому икону, нарисованную на остатках бронежилета. Папа Римский в свою очередь подарил Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира.

Несколько ранее Папа Римский был удивлен тем, что никто не знает о "миротворческой миссии" Ватикана по Украине. Сообщается, что авторы инициатива, направленной на мирное урегулирование, уверены в ее успехе. Но детали проекта пока неизвестны.