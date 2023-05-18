Україна та Росія погодилися прийняти посланців Папи Римського, — ЗМІ

За інформацією медіа, попри принципову згоду на приїзд посланців Понтифіка, залишається низка важливих питань, які Київ та Москва хочуть врегулювати до початку візиту. Зокрема, представники Володимира Зеленського та Володимира Путіна цікавляться біографіями кандидатів, які можуть очолити спецмісію Ватикану.

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Україна та Росія погодилися прийняти у своїх столицях спецпосланців Папи Римського Франциска, які хочуть поговорити з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про те, як закінчити російсько-українську війну. Цю інформацію опублікувало медіа Il Sismografo у четвер, 18 травня.

За інформацією медіа, президенти Зеленський та Путін окремо домовилися про переговори зі спеціальними посланцями Понтифіка.

ЗМІ також пише про те, що уряди обох країн у проміжній відповіді заявили про свою принципову доступність для переговорів. Однак станом на сьогодні залишається низка важливих питань, які Київ і Москва хочуть обговорити перед тим, як до них прибуде миротворча місія Папи Римського.

Одне з питань стосується того, чи відправить Ватикан двох посланців чи Москву та Київ відвідає один і той самий перемовник.

Сторони також запросили особисті дані кандидатів, яких Ватикан може надіслати у складі спецмісії. Україну та Росію цікавить біографії посланців.

Імена цих людей для Москви та Києва вважаються надзвичайно важливими, зазначає видання.

Попередньо відомо, що до Москви може приїхати нинішній префект декастерії у справах Східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті, а до Києва — голова Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Марія Дзуппі.

Сам Папа Римський вкотре заявив про готовність зробити все, що в його силах для становлення миру в Україні після візиту до Будапешта 30 квітня.

"Всі зацікавлені в цьому (мирі в Україні, — ред.). Я готовий, я готовий зробити все, що необхідно зробити. Навіть зараз я здійснюю місію, але вона ще не публічна, подивимося… коли вона стане публічною, я розповім про це", — сказав Понтифік.

Зауважимо, що в опублікованій ЗМІ статті йдеться також про те, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін знали про спецмісію Папи Римського, яку він готує. Однак у публічному просторі вважали за потрібне заявити, що не отримували будь-якої інформації, яка б стосувалася цього питання.

Нагадаємо, 13 травня президент України Володимир Зеленський подарував Папі Римському ікону, намальовану на залишках бронежилета. Папа Римський, зі свого боку, подарував Володимиру Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки — символу миру.

Дещо раніше Папа Римський був здивований тим, що ніхто не знає про "миротворчу місію" Ватикану в Україні. Повідомляється, що автори ініціативи, спрямованої на мирне врегулювання, впевнені в її успіху. Але деталі проєкту наразі невідомі.