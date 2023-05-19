В Польше нашли боеголовку российской ракеты, обломки которой упали под Быдгощем
Комментируя событие польский чиновник пошутил по поводу того, что найденная ракета является продуктом российской технологической мысли, потому была создана из бетона.
Глава администрации президента Польши Павел Шрот в пятницу, 19 мая, в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на территории страны найдена боеголовка российской ракеты, обломки которой были обнаружены под Быдгощем в апреле. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
"Что касается боеголовки, то могу прямо сказать, что боеголовка обнаружена и сейчас исследуется соответствующими учреждениями, названия которых я бы предпочел не называть", — сказал Шрот.
Чиновник с иронией сказал, что боеголовка является продуктом российской инженерной мысли и создана из бетона, чтобы в итоге запутать украинскую систему ПВО. Шрот подчеркнул, что взрывчатого вещества в боеголовке не было, а ракета, упавшая под Быдгощем, не может лететь без боевой части, поэтому "кто-то там установил такую вершину русской технологической мысли".
"Это особая боеголовка, потому что она создана по российскому технологическому замыслу из бетона. Я бы предположил, что в случае широкого ракетного обстрела такие ракеты выпускаются для дезориентации ПВО объектов, на которые нацелена атака", — сказал глава администрации.
Шрот также добавил, что скорее ракета попала в воздушное пространство Польши случайно, хотя он в это области не специалист и не может говорить об этом с уверенностью.
Напомним, согласно опубликованным в начале мая данным Технологического института ВВС Польши ракета, которая упала под Быдгощем в декабре 2022 года оказалась российской. Позже, 11 мая, министр обороны Польши Мариуш Блащак официально заявил, что российская крылатая ракета пролетела над территорией страны больше 400 км и упала в 15 км от Быдгоща. В своей речи он выразил претензии к польским военным, но отметил, что любые дисциплинарные меры будут приниматься на уровне президента.