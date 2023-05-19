Затапливают поля и минируют дамбы: россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ, — ОВА

По словам главы Запорожской ОВА, в регионе наблюдается увеличение российских обстрелов, которые осуществляются с применением авиации, ракетных систем залпового огня и артиллерии.

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Российские оккупанты минируют дамбы и затапливают поля в Запорожской области, боясь украинского контрнаступления. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

"Вояки РФ подтапливают поля в Васильевском районе, повышая уровень воды в каналах, минируют дамбы, засеянные поля и всю линию фронта, готовясь к наступлению ВСУ и своему "возвращению домой", — заявил глава ОВА.

Малашко отметил, что наблюдается увеличение российских обстрелов, которые осуществляются с применением авиации, ракетных систем залпового огня и артиллерии. В результате этих атак пострадали множество городов, включая Орехов, Малая Токмачка, Гуляйполе и другие.

По мнению Малашко, российская сторона использует обстрелы мирных населенных пунктов в качестве средства сдерживания контрнаступления.

Глава ОВА также отметил, что уже около месяца оккупанты вывозят свои документы, а из своих домов — личные вещи. Это подчеркивает нарастающую напряженность и опасность ситуации, с которой сталкиваются мирные жители в регионе.

Напомним, что в Херсонской области артиллеристы ВСУ уничтожили технику оккупантов, из которой те обстреливали город Херсон и населенные пункты вокруг областного центра.

Также ВСУ во время удачного контрнаступления на Бахмутском направлении Донецкой области освободили от российских оккупантов новые территории. Силы обороны заняли позиции на окраине Курдюмовки и оттеснили ВС РФ в этом районе за канал Северский Донец — Донбасс.