Затоплюють поля та мінують греблі: росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ, — ОВА

За словами голови Запорізької ОВА, у регіоні спостерігається збільшення російських обстрілів, які здійснюються із застосуванням авіації, ракетних систем залпового вогню та артилерії.

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Російські окупанти мінують греблі та затоплюють поля у Запорізькій області, боячись українського контрнаступу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

"Вояки РФ підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого "повернення додому", — заявив глава ОВА.

Малашко зазначив, що спостерігається збільшення російських обстрілів, які здійснюються із застосуванням авіації, ракетних систем залпового вогню та артилерії. Внаслідок цих атак постраждали безліч міст, включаючи Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе та інші.

На думку Малашка, російська сторона використовує обстріл мирних населених пунктів як засіб стримування контрнаступу.

Глава ОВА також зазначив, що вже близько місяця окупанти вивозять свої документи, а зі своїх будинків особисті речі. На цьому наголошує наростаюча напруженість і небезпека ситуації, з якою стикаються мирні жителі в регіоні.

Нагадаємо, що на Херсонщині артилеристи ЗСУ знищили техніку окупантів, з якої ті обстрілювали місто Херсон та населені пункти навколо обласного центру.

Також ЗСУ під час вдалого контрнаступу на Бахмутському напрямі Донецької області звільнили від російських окупантів нові території. Сили оборони зайняли позиції на околиці Курдюмівки та відтіснили ЗС РФ у цьому районі за канал Сіверський Донець – Донбас.