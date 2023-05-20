Урожайный день: в Донецкой области ВСУ испепелили 3 десятка вражеской техники и 4 роты оккупантов

Украинские защитники "отминусовали" у россиян, в том числе, 7 танков, 3 БМП, 2 склада БК и многое другое. Также в ВС РФ стало на 4 роты оккупантов меньше.

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На Таврическом направлении, куда входят Марьинка и Авдеевка, минувшие сутки показались плодотворными для Сил обороны Украины и неудачными для российских захватчиков. Они потеряли три десятка военной техники и четыре роты солдат. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, в течение суток артиллеристы и ракетчики Сил обороны таврического направления выполнили 988 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожена и повреждена 31 единица вооружения и военной техники противника. В частности, 7 танков, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Элерон", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300", — сообщил командующий.

Он добавил, что у российских оккупантов благодаря украинским защитникам стало на 2 склада с БК меньше.

Напомним, что РФ перебросила к границам Украины с Курской областью 2 бригады спецназовцев. Они должны провоцировать Силы обороны Украины и сдерживать диверсантов.

Ранее сообщалось, что после полученных от ВСУ "люлей" в Мариуполе российские оккупанты принялись перетаскивать уцелевшую технику в Новоазовск.