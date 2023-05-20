Врожайний день: на Донеччині ЗСУ спопелили 3 десятки ворожої техніки та 4 роти окупантів

Українські захисники "відмінусували" в росіян зокрема 7 танків, 3 БМП, 2 склади БК та багато іншого. Також в ЗС РФ стало на 4 роти окупантів менше.

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На Таврійському напрямку, куди входять Мар'їнка та Авдіївка, минула доба видалася плідною для Сил оборони України і невдалою для російських загарбників. Вони втратили три десятки військової техніки та 4 роти солдатів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, впродовж доби артилеристи та ракетники Сил оборони таврійського напрямку виконали 988 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника.Зокрема, 7 танків, 3 БМП, 2 БпЛА "Орлан-30", БпЛА "Zala", БпЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК "С-300", — повідомив командувач.

Він додав, що у російських окупантів завдяки українським захисникам стало на 2 склади з БК менше.

Нагадаємо, що РФ перекинула до кордонів України з Курською областю 2 бригади спецпризначенців. Вони мають провокувати Сили оборони України та стримувати "диверсантів".

Раніше повідомлялося, що після отриманих від ЗСУ "люлів" у Маріуполі російські окупати заходилися перетягувати вцілілу техніку в Новоазовськ.