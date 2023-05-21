ВСУ уничтожили штаб ВС РФ в Бердянске, — Стратком (фото)

По информации украинской стороны, потери противника большие, но цифра пока уточняется. Оккупанты также подтверждают факт атаки и утверждают, что ВСУ якобы нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow.

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Во временно оккупированном Бердянске ВСУ поразили штаб российских оккупантов, Об этом сегодня, 21 мая сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

По информации СтратКома, потери противника большие, но цифра пока уточняется.

Как пишут местные телеграмм-каналы "в 4.00 город проснулся от серии взрывов", а в районе аэродрома наблюдали пожар и густой дым. Отмечается, что часть города до сих пор без света.

Реакция оккупационных "властей "

В так называемой ʼадминистрацииʼ заявили, что город якобы обстреляли ракетами Storm Shadow, и что российская ПВО якобы сбила 6 ракет, а седьмая попала "на окраине города". В частности такую информацию подал Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Напомним, вечером в пятницу, 19 мая, во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы на месте базирования от 150 оккупантов, которое также использовалось для установки систем ПВО.

К слову, Великобритания подтвердила успешное применение ракет Storm Shadow украинскими военными. Министр обороны страны Бен Уоллес отказался сообщить, когда именно и по какой цели ВСУ применяли британские крылатые ракеты, однако отметил, что такое оружие — достаточно мощный инструмент.

По словам британского военного аналитика Шона Белла, благодаря ракетам Storm Shadow любой российский солдат, любой российский танк на территории Украины оказывается в зоне досягаемости этих ракет.