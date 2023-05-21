Оккупанты "вылавливают" жителей Запорожской области и заставляют их воевать, — ЦНС

Чаще всего мужчин задерживают под предлогом нарушения комендантского часа, установленного нелегитимными властями. После граждан отправляют в полевые лагеря, куда уже прибыли завербованные из РФ заключенные.

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Российские военные стали задерживать мужчин на оккупированной территории Запорожской области и угрозами посылать на поле боя. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты делают все, чтобы арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области, чтобы потом угрозами мобилизовать их в ряды ВС РФ.

Чаще всего мужчин в Запорожской области арестовывают за нарушение комендантского часа, установленного оккупационной администрацией.

После их отправляют в полевые лагеря, где уже находятся завезенные из России заключенные, которые согласились воевать.

Осужденные преступники, выпущенные из тюрем оказывают давление на задержанных, склоняя их на службу в оккупационной армии.

Напомним, с прошлого года в ряды ВС РФ начали активно набирать заключенных из тюрем. Госдума Российской Федерации даже приняла поправки к законодательству, позволяющие мобилизовывать осужденных граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Изначально этим занимался ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Считалось, что он завербовал около 23 тысяч заключенных. Теперь отбором заключенных занимается Министерство обороны РФ. Часто заключенные возвращаются домой, после того как побывают на войне с Украиной.

Так, на Владикавказ вернулся бывший полицейский Вадим Техов, приговоренный к 16 годам заключения за убийство жены. Он нанес ей 15 ударов ножом.

Техов провел полгода на передовой, и Путин помиловал его — одного из тысяч убийц, которых выпустили из российских тюрем и отправили на войну в Украину.

Сестра его бывшей жены Роксана Засеева утверждает, что видела его во Владикавказе, где произошло убийство. Он шел по улице и ел шаурму.