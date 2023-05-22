Массированный обстрел Днепра: СМИ пишут о 40 взрывах в городе (видео)

По данным журналистов, целями оккупантов были, в общей сложности, 20 объектов. Использовались ракеты: Х-22, баллистические Искандер-К и М, С-400 и иранские дроны-камикадзе "шахед".

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В ночь на 22 мая российские войска осуществили массированный обстрел Днепра. Журналисты во время воздушной тревоги насчитали около 40 взрывов. Об этом сообщает Zn.ua.

По неподтвержденным данным, оккупанты атаковали 20 целей на территории города. Были запущены ракеты Х-22, баллистические ракеты Искандер-К, -М, иранские дроны-камикадзе "шахед", а также, возможно, С-400.

"Фашисты. Террористы. Нелюди", — такими словами прокомментировал атаку глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак. Он добавил, что усилиями Сил обороны атаку удалось выдержать и пообещал рассказать о подробностях позже, сославшись на "правила военного положения".

Мэр города Борис Филатов призвал жителей не снимать "прилеты" и не выкладывать в сеть. Других подробностей не сообщив, он все же посчитал нужным поделиться своими гастрономическими предпочтениями.

Мэр Днепра — о колбасе

А "Суспільне" сообщало, что взрывы были слышны в 02:54, и затем повторные — в 03:30.

Местные паблики пишут, что жители наблюдали зарево после "прилета" и что взрывы были множественными — следовали один за одним.

Люди, помня о трагедии на проспекте Победы, во время массированной атаки 22 мая выбегали из домов. Во время мощных взрывов многие оставались стоять на улицах, или бежали в сторону подземных паркингов, например, в ЖК "Рыбинский". Однако владельцы частной собственности решили "посторонних" не впускать, несмотря на то, что среди них были дети.

Накануне, 22 мая, в ВСУ предупреждали о возможном обстреле в связи с саммитом G7. В Черное море было выведено больше ракетоносителей.

Также сообщалось, что 20 мая, по данным Генерального штаба ВСУ, войска РФ нанесли 56 авиаударов по Украине, что привело к жертвам среди гражданских лиц.

Сообщалось и о подробностях ночной массированной атаки Shahed по Киеву. Как отметили представители КГВА, в мае столичные жители не слышали сигнал воздушной тревоги только четыре дня. Российские оккупационные войска предпринимают попытки истощить ПВО и держать киевлян в психологическом напряжении.