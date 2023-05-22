"Китай найдет свое место": в МИД Украины оценили перспективы "формулы мира" (видео)
Китай демонстрирует желание принять участие в процессе обсуждения мирных инициатив президента Владимира Зеленского, которые помогут урегулировать мирный процесс.
Китай возвращается к переговорам по мирным инициативам, которые приблизят завершение войны России против Украины. Об этом сообщил в эфире телемарафона Николай Точицкий, замминистра иностранных дел Украины.
По его словам, представители КНР выразили желание приобщиться к обсуждению "формулы мира". Они получили ответ, что для реализации плана окончания боевых действий можно служить только предложениям, озвученным ранее озвученным президентом Владимиром Зеленским.
"От министра к президенту мы объяснили, что будет означать для нас мир после того, как Российская Федерация будет выдворена с территории Украины", – отметил он.
Николай Точицкий отметил, что не только Китай демонстрирует желание принять участие в процессе обсуждения. Также и другие государства не стоят в стороне.
Он отметил слова Зеленского, который заявлял ранее о том, что в случае успеха Вооруженных сил Украины на поле боя, тем более будет появляться партнеров у Украины, изъявивших желание поддержать именно украинскую "формулу мира".
"Китай, как и все остальные, найдут свое место в реализации тех 10 пунктов "формулы мира", предложенных нашим главой государства", – пояснил он.
Что предусматривает "формула мира" для Украины
Президент Владимир Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) в октябре 2022 года "формулу мира". Инициатива предусматривает меры по преодолению российской угрозы и войне. Ее основные пункты таковы, а именно:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Продовольственная безопасность
- Исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны
Напомним, 16 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил госсекретарем США Энтони Блинкеном пути ускорения поставок боеприпасов и "формулу мира", озвученную президентом Зеленским. Они согласились, что военная помощь для украинской армии является важным вопросом.