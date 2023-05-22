Режим будет повержен: экс-депутат Госдумы рассказал, чем для РФ закончится война в Украине

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что украинцы не должны рисковать жизнями и участвовать в свержении режима Путина. По словам экс-депутата Госдумы, это — зона ответственности самих россиян.

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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который в последнее время проживает в Украине, считает, что российско-украинская война может завершиться только в Москве. Об этом российский оппозиционный политик рассказал в интервью британской коммерческой радиостанции LBC, обнародованном 22 мая.

"Эта война (российско-украинская, — ред.) не закончится в Украине, эта война может закончиться только в Москве, когда режим Путина будет повержен", — сказал Пономарев.

По словам бывшего депутата Госдумы РФ, "заканчивать войну на Красной площади" будут не украинские военные и даже не силы НАТО. Этим будут заниматься россияне. В первую очередь те, которые перешли из рядов ВС РФ на сторону Украины и теперь помогают официальному Киеву в войне с оккупантами.

"Это наша работа. Несправедливо, если украинцы будут проливать свою кровь за нашу свободу", — объяснил свою позицию Пономарев.

Напомним, 3 мая оппозиционер РФ Илья Пономарев в комментарии одному из росСМИ заявил о том, что , что знает организаторов атаки БПЛА на Кремль. При этом Пономарев не стал уточнять, о ком идет речь и призвал дождаться официального заявления организаторов. По словам политика, сам он не может разглашать известные ему подробности.

Кроме того в январе 2023 года бывший депутат Госдумы РФ высказал мнение, что российский президент Владимир Путин может не дожить до 2024 года. Российский политический деятель допускает, что заявления об аннексии "новых территорий", которые в то же время РФ не контролирует полностью, а также неудавшееся наступление российских войск на Киев и отступление от Херсона, могут привести к тому, что ближнее окружение Путина ополчится против него.