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Военный Фокус Российско-украинская война РДК и "Свобода России" зашли в Белгородскую область

"Разбегаются, как зайцы": эксперт разъяснил, почему на Белгородщине произошел "прорыв"

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Российская армия сейчас занята, занимается мародерством украинской территории, поэтому территорию РФ некому охранять, считает Роман Свитан.

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Ситуация в Белгородской области показала, что российские власти не могут действовать в подобных ситуациях, а такого понятия, как "российская граница" просто не существует. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его мнению, российские власти не знают, что сейчас делать, ведь нет плана действий в таких обстоятельствах.

"Советский Союз имел оборудованные границы, а российской границы в чистом виде не существует. Россия держалась в своих границах, пока были границы тех стран, на которые распался Советский Союз. Она находилась в "ванной" со стран со всех сторон. А когда случилось непосредственное вскрытие российских рубежей и движение в край непуганых идиотов, каким является Россия, россияне просто не знают, что делать", – отметил Свитан.

Он добавил, что у РФ нет механизмов, как противодействовать внутренним военным движениям, потому что полиция России к этому однозначно не готова.

"Они разбегаются, как зайцы, от любого военного формирования на военной технике. А российская армия сейчас занята в совсем другом направлении в сторону Крыма, занимается мародерством украинской территории. Россиянам просто нечем крыть", — считает Роман Свитан.

Он предположил, что в РФ попытаются как-то остановить движение с помощью сил спецопераций или мобильных групп, но до сих пор они не могли этого сделать.

"Нет свободных сил и средств. А самолеты и вертолеты, которые они попытались использовать, наши бойцы сбивают с нашей территории, и россияне их уничтожают уже с территории РФ", — сказал эксперт.

Напомним, что, по мнению военного эксперта Романа Свитана, активность вражеской авиации будет расти, с геометрической прогрессией будут расти и сообщения о количестве сбитых судов, потому что украинская ПВО будет больше их поражать из-за роста у Сил обороны количества ЗРК.

Ранее сообщалось, что в США отреагировали на события, произошедшие в Белгородской области 22 мая. В США считают, что если Россия начала войну против Украины, то Украина имеет право решать, как и где ей проводить свои военные операции.