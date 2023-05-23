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Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

"Розбігаються, як зайці": експерт роз'яснив, чому на Белгородщині стався "прорив"

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Російська армія зараз зайнята, займається мародерством української території, тому територію РФ немає кому охороняти, вважає Роман Світан.

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Ситуація у Бєлгородській області показала, що російська влада неспроможна діяти у подібних ситуаціях, а такого поняття, як "російський кордон" просто не існує. Таку думку в коментарі ТСН висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

На його думку, російська влада не знає, що зараз робити, адже не має плану дій у таких обставинах.

"Радянський Союз мав обладнані кордони, а російського кордону в чистому вигляді не існує. Росія трималася у своїх кордонах, доки були кордони тих країн, на які розпався Радянський Союз. Вона перебувала у "ванні" з країн з усіх боків. А коли стався безпосередній розтин російських рубежів та рух у край неляканих ідіотів, яким є Росія, росіяни просто не знають, що робити", – зазначив Світан.

Він додав, що у РФ немає механізмів, як протидіяти внутрішнім військовим рухам, бо поліція Росії до цього однозначно не готова.

"Вони розбігаються, як зайці, від будь-якого військового формування на військовій техніці. А російська армія зараз зайнята у зовсім іншому напрямку у бік Криму, займається мародерством української території. Росіянам просто нема чим крити", — вважає Роман Світан.

Він припустив, що у РФ спробують якось зупинити "рух" за допомогою сил спецоперацій чи мобільних груп, але досі вони не могли цього зробити.

"Немає вільних сил та засобів. А ті літаки та вертольоти, які вони спробували використати, наші бійці збивають з нашої території, і росіяни їх знищують уже з території РФ", – сказав експерт.

Нагадаємо, що на думку військового експерта Романа Світана, активність ворожої авіації буде зростати, з геометричною прогресією зростатимуть і повідомлення про кількість збитих суден, бо українська ППО буде більше їх вражати через зростання у Сил оборони кількості ЗРК.

Раніше повідомлялося, що у США відреагували на події, які сталися у Бєлгородській області 22 травня. У сполучених Штатах вважають, що якщо Росія розпочала війну проти України, то Україна має право вирішувати, як і де їй проводити свої військові операції.