Сигнал "Эдельвейс": в Брянской области загорелся склад на заводе (фото)

По данным журналистов, пожар случился на территории ООО "НПП "Александр", до Брянска оттуда около 30 километров. В регионе усиливают подразделения Росгвардии.

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В городе Дятьково Брянской области произошел сильный пожар на складе неработающего завода. Об этом сообщило российское медиа Shot.

По данным собеседников "РИА Новости" в МЧС РФ, загорелся склад на территории хрустального завода. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания, на месте работают экстренные службы.

В регионе объявили сигнал "Эдельвейс" для силовиков, что означает общий сбор. Подразделения Росгвардии усиливают в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах Брянской области, пишет Mash.

Позже журналисты уточнили, что горит склад на заводе ООО "НПП "Александр" в Дятькове, до Брянска оттуда около 30 километров. Пожар начался в 8:28 по местному времени.

"На место выехали пять пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировали в 9:13, сейчас заливают дальше. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 марта в российском городе Воронеж произошел сильный пожар на складе пластмассовых изделий.

А 16 мая раздался взрыв на газопроводе "Елец-1" в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Сообщалось об одном погибшем и раненых, объект принадлежит компании "Газпром-трансгаз Югорск".