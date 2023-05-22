Тушат десятки спасателей: в российском Воронеже вспыхнул масштабный пожар (фото)

По сообщению СМИ, огонь загорелся в складском помещении, где хранились изделия из пластмассы.

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В России в городе Воронеж разгорелся масштабный пожар. По сообщению российских СМИ, горит склад с пластмассовыми изделиями.

В небо над городом поднялся яркий огонь, окутанный густым черным дымом.

"Площадь пожара – 200 кв. Здание стоит отдельно, поэтому угрозы распространения огня нет. Работает 8 единиц техники и 29 пожарных. Идет активное тушение", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, горит склад, где хранились пластмассовые изделия.

Позже стало известно, что огонь вспыхнул на всей площади здания – 250 кв. По сообщению росСМИ, информации о пострадавших нет. Известно, что сигнал диспетчерской поступил около 21:05.

Напомним, что 10 мая Воронежскую область атаковали 2 неизвестных беспилотника. Они нацелились на военный полигон. Дроны были вооружены взрывными устройствами, сработавшими в результате падения БПЛА. Ранения получили 14 военнослужащих ВС РФ, предварительно никто из них не погиб.

Ранее сообщалось, что в Москве вспыхнул масштабный пожар у завода "Москвич". Впоследствии стало известно, что к тушению пожара была подключена авиация. Как сообщили в МЧС, пожар произошел на территории частного предприятия по утилизации вторсырья в одноэтажном ангаре для прессованной бумаги.