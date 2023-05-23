В Херсонской области коллаборанты вместе с ФСБ ездят по селам и забирают людей, — ОВА (видео)

Коллаборанты на Херсонщине ездят по селам и ставят надписи "ВСУ" на домах украинцев. В дальнейшем в соответствующие локации приезжают российские силовики.

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На территории Херсонщины, ныне оккупированной российскими войсками, активизировались коллаборанты. Они ездят по селам и устанавливают метки на домах людей, поддерживающих Украину. Об этом сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона "Єдині новини".

На Левом берегу Херсонщины российские оккупанты развернули настоящую кампанию с террора против проукраинского населения. Они ездят по селам и ставят надписи "ВСУ" на дверях или заборах. В дальнейшем в соответствующие локации приезжают российские силовики из ФСБ.

"Забирают людей, потом их долго разыскивают, а некоторых и не находят", – сообщил Толоконников.

Спикер Херсонской областной военной администрации также отметил, что оккупанты готовятся к проведению фейковых выборов. Он предположил, что этого сделать не удастся.

Напомним, 23 мая Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил, что в Крыму создаются так называемые "частные военные компании". Захватчики создают укрепление на территории временно оккупированной Херсонщины и Крыма, поскольку понимают неотвратимость боевых действий и сомневаются в способности ВС РФ защитить их.

Также 17 мая Артем Лысогор, руководитель Луганской военной администрации, рассказал, что российские войска активно ищут партизан, вероятных союзников Вооруженных Сил Украины, которые могут оказывать им поддержку. Сами предатели покидают территорию и вывозят свои семьи в Россию. По его словам, накануне уже надвигающегося украинского наступления испытывают страх, поэтому начали поиск партизан или подразделений Сил обороны Украины. Также оккупанты продолжают ограничивать доступ населения к основным интернет-ресурсам на оккупированной территории, чтобы люди не получали правдивой информации.