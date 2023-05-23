"В аптечках наркотики": бойцы 110 ОМБр назвали причину "мясных штурмов" ВС РФ (видео)

Боец ВСУ рассказал, что наркотики позволяют россиянам повышать адреналин, который заставляет их идти на позиции без должной поддержки со стороны техники или авиации.

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Бойцы 110-й бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко рассказали, что видели в аптечках российских захватчиков наркотики, которые и являются одной из вероятных причин регулярных и непродуманных атак на почти неприступные позиции Вооруженных сил Украины. Видео разговора с украинскими защитниками опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

Один из воинов ВСУ рассказал, что ему самому пришлось видеть наличие наркотических средств в аптечках российских оккупантов. По его словам, наркотики позволяют россиянам повышать адреналин, который заставляет их идти на позиции без должной поддержки со стороны техники или авиации.

"Для того чтобы не боялся человек и сунул вперед", — объяснил украинский защитник.

Бойцы 110-й ОМБр также добавили, что техники и вооружения у захватчиков достаточно. Некоторые из мобилизованных россиян, которые оказываются в плену, даже не использовали ни разу автоматы.

Боец под псевдонимом "Бабай" отметил, что оккупанты практически не применяют технику для прорыва. Украинским защитникам приходится отбивать атаки пехоты.

"Они не лезут техникой. Бывает, что пехоту высаживают за пару километров, чтобы их технику нельзя было достать, но это не помогает, потому что у нас есть доблестные "джевелинцы", — сказал боец под псевдонимом "Бабай".

В подразделении верят, что россиян из Украины скоро удастся выгнать. Они продолжают держать позиции и намерены одержать победу в войне с Россией.

Напомним, 19 мая боец ВСУ рассказал об "аду" в Бахмуте. По его словам, враг каждый день отправляет сотни штурмовых групп. Он пояснил, что подразделения ВСУ увеличили плотность обстрелов по позициям врага, но за время боев он успел укрепить оборонительные позиции, и выбивать его из насиженных позиций с каждым днем становится все сложнее. Каждый день отправляют десятки, сотни штурмовых групп, а поля и окрестности усеяны телами русских оккупантов.