Россияне разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Крыму

Захватчики из России вывезли с территории Крыма древние изделия из кости, глины и других материалов и различные ценные изделия.

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Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты разграбили музей-заповедник "Херсонес Таврический" и вывезли артефакты на территорию РФ. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе Facebook Представительства Президента Украины в АР Крым.

В сообщении говорится, что российские захватчики забрали артефакты в Великий Новгород. Из Крыма они, возможно, могли вывезти золотые изделия времен Византийской империи. Кроме этого захватчики украли и другие артефакты, среди них – древние изделия из кости, глины и других материалов.

В ведомстве также добавили, что на территории заповедника продолжаются преступные археологические раскопки, организованные оккупантами. Российские захватчики не прекращают и дальше грабить украинские исторические реликвии.

Фонды музея "Херсонес Таврический"

На базе археологических находок по раскопкам древнегреческого города Херсонеса в Крыму открыли музей. Это произошло в 1972 году. Он находится в бывшем монастыре на территории раскопок. В фонде сосредоточено большое количество экспонатов, античности, эпохи Византии и других периодов. В частности, есть следующие артефакты:

античная керамика

археологические памятники,

коллекция архитектурных фрагментов

коллекции монет

мозаики из черно-белой гальки и цветных камешков.

полихромные надгробные потолки

Напомним, 12 ноября в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне похитили в Херсонской области более 15 тысяч музейных ценностей. Среди украденных работ была иконопись XVII-начала XX века. Также есть произведения современных художников. Захватчики не обошли художественный музей имени Алексея Шовкуненко, которому было 10 тысяч экспонатов и является одним из самых интересных музейных собраний Украины. Здесь были представлены произведения украинской и зарубежной живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, начиная с образцов российской иконописи XVII века и до работ современных херсонских художников.