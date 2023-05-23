"Российский сценарий": почему РФ может преувеличивать масштабы операции под Белгородом, — эксперт

Масштабы рейда в Белгородской области могут быть раздуты в интересах России — такое мнение в комментарии Фокусу высказал военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

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Второй день подряд Украина следит за событиями, разворачивающимися в Белгородской области: прорыв российской границы легионом "Свобода России" и "Русским добровольческим корпусом" (РДК). Однако по мнению Игоря Козия, военного эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества, происходящее в Белгороде отлично играет на руку Кремлю.

"Для начала задайтесь вопросом — что на самом деле происходит в Белгородской области? Неожиданно 22 мая рядом с селом Безлюдовка, которое находится всего в нескольких километрах от украинско-российской границы, появляются российские диверсанты и заявляют о начале рейда. У меня сразу возникает вопрос — как вообще такое могло произойти, вот так просто?" — говорит Фокусу Игорь Козий

Военный эксперт не исключает, что прорыв в Белгородской области может быть прописанным российским сценарием, ведь обо всех "украинских" атаках на Россию в последнее время, включая дроны над Кремлем, первыми сообщали росСМИ. По словам Козия, РФ в очередной раз работает на внутреннего потребителя: поднимает градус накала, запугивает собственный народ "украинскими" бойцами.

"Рейд по Белгороду возможно и происходит, но масштабы его могут быть надуманными и раздуты самим Кремлем, — продолжает эксперт. — Cейчас России крайне нужен россиянин-доброволец для пополнения вооруженных сил. Если не выйдет получить именно добровольца, то им необходимо раздуть эту ситуации до такой степени, чтобы были основания заявить о всеобщей мобилизации".

Именно по этой причине в кремлевской риторике используются "украинские боевики", а не "граждане РФ".

При этом росСМИ активно заявляют о том, что ВСУ якобы стягивают войска в Белгородскую область.

"По данным военкоров, в Грайворонский район, где продолжается зачистка после нападения боевиков, перебрасываются резервы врага — предварительно три группы, среди которых каратели из батальона "Кракен", бойцы теробороны и погранвойск ВСУ", – пишет российское медиа Shot.

В то же время официальные лица Министерства обороны Украины в очередной раз повторяют, что к боевым действиям в Белгородской области ВСУ не имеют отношения.

"Мы не ведем войны на чужих территориях. Мы это неоднократно доказывали и это говорим. И, собственно, то, как украинская армия ведет войну, мы показываем свою цивилизованность. Мы освобождаем свои территории в тех границах, которые признаны в 1991 году", — сказала 23 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Также она отметила, что участок границы с Белгородской областью для украинских военных очень опасен, а сложившаяся там ситуация — это предполагаемый внутренний российский кризис, который назревал еще до полномасштабного вторжения.

"Это патриоты России, насколько мы понимаем. Люди, которые восстали фактически против путинского режима. Потому что то, что делает Путин с Российской Федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они — граждане России, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на Белгородщине", – пояснила Маляр.